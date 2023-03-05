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Бадаев: «Рахмонов сделает выводы, тревожные звоночки есть»

Алина Савинова
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев оценил победу казахского бойца Шавката Рахмонова над американцем Джеффом Нилом.

«С одной стороны чересчур много пропускал Шавкат, оказался в нокдауне, потеряв равновесие. Это из минусов. Но это и плюс, потому что в тяжелой ситуации он переломил ход боя, он показал, что может справиться с трудностями. Ты всегда хорош, когда все идет по плану. Но как ты реагируешь, когда у тебя возникают трудности, когда тебя ставят в опасное положение? Это характеризует бойца. Шавкат показал характер. Это пойдет ему на пользу. Но так много пропускать тоже нельзя. Рахмонов сделает выводы. Челюсть крепкая, удар держит, но тревожные звоночки есть», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Рахмонов одержал победу над Нилом на турнире UFC 285, который прошел 5 марта. Теперь на счету казахского бойца 17 побед подряд.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-dlya-rakhmonova-prozvuchali-trevozhnye-zvonochki-v-boyu-s-nilom-233001/
ММА
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