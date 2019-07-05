Аскрен не ожидал теплого приема от фанатов

Бывший чемпион The ONE и Bellator американский боец Бен Аскрен перед боем UFC 239 в Лас-Вегасе с Хорхе Масвидалем оказался приятно удивлен теплым отношением фанатов.

– Не ожидал, что меня так хорошо примут фанаты, – цитирует Sporting News Аскрена. -Это невероятно, учитывая, что у меня была репутация человека, который увлекается трэш-током и в адрес которого говорят много плохого. А теперь, буквально за один день, я превратился в парня, которого все любят.

Сам я прекрасно знал, что являюсь одним из лучших бойцов в мире. Но теперь мои заслуги признают. И это приятно.

Бой Аскрена с Масвидалем состоится 7 июля. Это поединок станет для америкнаца вторым в UFC.