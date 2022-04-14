Артем Резников считает Рамоса удобным соперником в рамках 1/4 «Гран-при» АСА

Казахстанский боец ММА Артем Резников поделился мнением относительно своего будущего соперника Дави Рамоса в рамках 1/4 «Гран-при» АСА в легком весе.

«Я видел два боя Рамоса: с Царукяном и Махачевым. Считаю, что он удобен для меня. Кстати, я думаю, что большая часть нашего боя пройдет в стойке, будем с тренером по боксу готовить фишечки. Дай Бог все получится», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.

Также казахстанский боец заявил, что если выиграет, то во втором круге будет драться с Баговым.

«Если с Рамосом удачно сложится бой, то, скорее всего, второй круг будет с Баговым. Я не знаю соперника Багова, неизвестно, кто его соперник. Но Али в моей группе. Если хорошо сложится бой с Рамосом, то, скорее всего, надо будет настраиваться на Али Багова», — добавил Резников.

Это будет первый бой для Рамоса после ухода из UFC. На данный момент он идет серией из двух поражений подряд решениями судей. Резников идет серией из 8 побед подряд.

Четвертьфинал «Гран-при» в легком весе состоится 17 июня в Сочи на АСА 140.