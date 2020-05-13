Артем Лобов может провести следующий бой в Польше

Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал в интервью «СЭ», что следующий бой может провести на турнире польского промоушена KSW.

— Что по следующему бою? Новостей было много. Говорили и про реванш с Малиньяджи, и про KSW, и про UFC.

— Пока для меня остаются все эти опции, но все сохраняется в тишине. В данный момент никто не понимает, когда можно будет проводить турниры, тем более, что в каждой стране все будет по-разному. Надеюсь, турниры вернутся как можно скорее. Мне почему-то кажется, что Польша и KSW вернутся раньше, поэтому, возможно, буду выступать там. Тем не менее, точной информации у меня нет, да и спросить не у кого. Когда пишу промоутерам, мне отвечают, что нужно подождать.

— Вас уже ничего не связывает с Bare Knuckle?

— Контракта нет, но я интересен им, как боец, да и они мне интересны, как промоутеры. Это хороший спорт, хорошие деньги. Для меня уже было несколько оппонентов: это и Джонни Бэдфорд, и третий бой с Джейсоном Найтом — чтобы поставить точку. По боксу было бы неплохо подраться с Поли (Малиньяджи), ну, или с кем-то еще. Мне было бы интересно попробовать себя в боксе. Рассмотрел бы разные предложения.

— По поводу KSW. Что сейчас для вас основное? Гонорар? Мне кажется, что эта организация не готова платить большие деньги.

— Вам неправильно кажется. Если вы не знаете, я вас просвещу. KSW имеет рекорд по самому большому количеству посетителей турнира среди ныне существующих промоушенов. Абсолютный рекорд за все время у Pride, которого уже давно нет, а KSW на втором месте. Турниры этой лиги показывает канал Polsat — основной канал Польши. Он есть в каждом доме, а в стране живет 50 миллионов человек. Сами понимаете, что при такой большой публике рекламные контракты — миллионные. Эти ребята работают уже много лет, там всегда распроданы все места. Это серьезная компания с большими финансовыми ресурсами. Так что в KSW готовы позволить себе платить мой гонорар.

— Какой у вас гонорар, расскажите.

— Точно говорить не буду, потому что веду переговоры с разными промоутерами, но мои гонорары уже давно стали шестизначными в долларах или евро. Гонорары серьезные по сравнению с тем, что получают другие бойцы. В нашей индустрии немногие получают серьезные гонорары, которые позволяют жить довольно неплохо. Мне повезло быть одним из таких людей.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)