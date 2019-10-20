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Армянский призер Олимпиады-2016 проиграл нокаутом в бою ММА

22:51

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по греко-римской борьбе армянин Мигран Арутюнян проиграл нокаутом казахстанцу Жасулану Акимжану в бою на турнире GFC 19/Krepost 6, который состоялся в воскресенье в Сочи.

Акимжан отправил Арутюняна в нокаут в концовке третьего раунда ударом ногой с разворота. Бой прошел в полулегком весе (до 65,8 кг).

У 30-летнего Арутюняна 4 боя в ММА (3 победы, 1 поражение). На счету Акимжана 4 победы и 1 поражение.

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