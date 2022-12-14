Царукян: «Оливейра израсходовал лимит челюсти. Пойдет теперь вниз потихонечку»
Царукян считает, что лучшие годы Оливейры позади
Боец легкого веса UFC Арман Царукян считает, что лучшие годы недавнего чемпиона Чарльза Оливейры позади.
«Думаю, Оливейра пойдет сейчас вниз потихонечку, вариант Тони Фергюсона. Его это подломило [поражение Махачеву], хороший боец, но его время потихонечку пришло спускаться вниз. Он уже все, лимит челюсти израсходовал, не держит удар», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу HARDCORE MMA #1.
22 октября Оливейра проиграл удушающим приемом Исламу Махачеву на UFC 280 в Абу-Даби.
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