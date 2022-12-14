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Сегодня, 03:10

Царукян: «Оливейра израсходовал лимит челюсти. Пойдет теперь вниз потихонечку»

Царукян считает, что лучшие годы Оливейры позади
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец легкого веса UFC Арман Царукян считает, что лучшие годы недавнего чемпиона Чарльза Оливейры позади.

«Думаю, Оливейра пойдет сейчас вниз потихонечку, вариант Тони Фергюсона. Его это подломило [поражение Махачеву], хороший боец, но его время потихонечку пришло спускаться вниз. Он уже все, лимит челюсти израсходовал, не держит удар», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу HARDCORE MMA #1.

22 октября Оливейра проиграл удушающим приемом Исламу Махачеву на UFC 280 в Абу-Даби.

Чарльз Оливейра
UFC
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