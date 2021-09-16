Арман Царукян: «Хотел бы реванш с Махачевым. Я теперь дышу по-другому, мой бокс улучшился»

14-й номер легкого веса UFC Арман Царукян высказал желание провести реванш с 5-м номером рейтинга Исламом Махачевым.

«Надо ко всему подходить правильно, начиная от еды и заканчивая сном, — говорит Махачев на YouTube-канале Dmitriy Smolyakov. — Даже вот вода — нужно пить правильную воду. В каждом бою происходят какие-то ошибки, и ты улучшаешься, улучшаешься, улучшаешься. Ты как машина, которая где-то сломалась, и ты улучшаешь этот момент, прогрессируешь на процентах. Такая процентовка прогресса идет.

Поэтому мы должны дойти до 99 процентов. От соперников много чему учишься тоже. Где-то пропустил я от Ислама Махачева подсечку — сейчас это моя коронка, уже сам ее многим людям делаю. Вижу, что это рабочая вещь. Сейчас я бы по-другому с Исламом подрался. Я дышу по-другому, мой бокс улучшился, футворк, борьба у стены на другом уровне. Набрал как боец, хотелось бы сделать этот реванш, провести полный лагерь".

Махачев победил у Царукяна единогласным решением весной 2019-го. 18 сентября Царукян проведет поединок против Кристоса Гьягоса на UFC Vegas 37.