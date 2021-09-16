В скором времени будет объявлен запуск промоушена, готового платить бойцам больше, чем в UFC

В ближайшее время будет объявлено о создании новой лиги по смешанным единоборствам, которая собирается изменить индустрию, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

Adding another nugget to tonight's thoughts column on a new MMA league, that will be announced soon, and that is hoping to shake up the whole MMA industry. https://t.co/JemDSMCRJF pic.twitter.com/aO58akCShY — Ariel Helwani (@arielhelwani) September 15, 2021

По информации источника, некая группа инвесторов создает новый промоушен, где бойцы будут получать 50 процентов от заработка с продаж и рекламных контрактов. Подобная система присутствует в таких спортивных отраслях, как НБА, НФЛ и футбол.

Напомним, что в UFC спортсменам достается лишь 18 процентов от дохода промоушена.

Приблизительная дата запуска организации — 2023 год.