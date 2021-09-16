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В скором времени будет объявлен запуск промоушена, готового платить бойцам больше, чем в UFC

19:43
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В ближайшее время будет объявлено о создании новой лиги по смешанным единоборствам, которая собирается изменить индустрию, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

По информации источника, некая группа инвесторов создает новый промоушен, где бойцы будут получать 50 процентов от заработка с продаж и рекламных контрактов. Подобная система присутствует в таких спортивных отраслях, как НБА, НФЛ и футбол.

Напомним, что в UFC спортсменам достается лишь 18 процентов от дохода промоушена.

Приблизительная дата запуска организации — 2023 год.

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Никита Карин все материалы автора

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