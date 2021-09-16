Арман Царукян: «Трансферинг реальности» — лучшая книга, которую я когда-либо читал"
20:05
14-й номер легкого веса UFC Арман Царукян назвал свою любимую книгу.
«Сейчас слушаю аудикнигу (во время работы на беговой дорожке. — Прим. СЭ) «Трансферинг реальности». Третью книгу уже слушаю. Самая лучшая книга, которую я когда-либо читал. Много книг, но это одна из самых интересных», — сказал Царукян на YouTube-канале Dmitriy Smolyakov.
«Трансферинг реальности» — книга-учение о технике, способной концентрировать энергию мыслей для претворения в жизнь желаемого варианта развития событий. Бестселлер 2005 года.
18 сентября Царукян проведет поединок против Кристоса Гьягоса на UFC Vegas 37.
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