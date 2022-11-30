Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:46

Пэдди Пимблетт: «Джейк Пол проводит подставные бои». Пол ответил

Звезда UFC Пимблетт заявил, что блогер Джейк Пол проводит подставные бои
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (19-3) считает, что Джейк Пол (6-0) проводит подставные бои.

«Отдаю Джейку Полу должное, — начал британец в интервью Pub Talk. — Он усердно тренируется и, вероятно, мог бы побить профессиональных боксеров. У него много денег, ему не нужно идти на работу — только боксировать. Джейк Пол не так уж и плох, но я все равно думаю, что его бои подставные.

При этом я не думаю, что нокаут Тайрона Вудли был подставой, потому что когда тебя вот так нокаутируют, когда ты падаешь лицом вперед, то ты машинально вытягиваешь руки вперед. Это естественная реакция человека. Но я видел угол удара, который он нанес Андерсону Сильве. Он даже по нему не попал».

В ответ на это Пол записал Пимблетту видеообращение в Twitter, предложив британскому бойцу прийти к нему на тренировку.

«Дорогой Пэдди Пимблетт. Ты утверждаешь, что мои бои — подстава? Прекращай обзывать величайшего Андерсона Сильву жуликом и приходи ко мне на спарринг. Выиграешь — я дам тебе миллион долларов. Проиграешь — ты присоединяешься к UFA [ассоциации бойцов]».

Пол победил Андерсона Сильву (34-11) единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Бокс
Джейк Пол
Пэдди Пимблетт
UFC
ММА
0
Читайте также
Британский журналист Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России
Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец UFC ответил Альваресу: «Когда ты против Месси, ты против всей Аргентины»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости