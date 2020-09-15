Арестован скандальный казахстанский боец. Он считает, что коронавирус распространяют с вертолетов

Бойца MMA Куата Хамитова доставили в полицию после того, как он опубликовал в соцсети обращение к подписчикам с призывом избивать сотрудников, производящих дезинфекцию, а также стрелять из автоматов по вертолетам, которые «распространяют это».

Его обвиняли в призыве к насилию и беспорядкам. 15 сентября Хамитов вышел на свободу, в ближайшее время его действиям будет дана оценка со стороны МВД.

Позже Хамитов опубликовал новое видео, в котором объяснил, что «никого бить не надо, никого стрелять тем более не надо», а слова были сказаны «в шуточной форме».