Антигулов рассказал про обстоятельства драки на свадьбе

Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов в своем Instagram рассказал про драку на свадьбе, участником которой он стал.

«За последний день получил столько проклятий и грубых слов от тысячи людей, за одну ситуацию, на которой видно, что я даже не бью человека (первым бьют меня, и это везде видно) все стали судьями и не следят за своими словами, — написал Антигулов. — Толпой тоже никого не били. Кто попадал в разные переделки, особенно в местах, где много людей, те знают, что остановить и проконтролировать всех невозможно».

По словам спортсмена, он может совершать ошибки, как обычный человек. Также он отметил, что вряд ли те, кто пишет ему с закрытых профилей, смогут сказать ему то же самое при встрече. При этом Антигулов подчеркнул, что хочет решать вопрос не с позиции силы, а с позиции правды. Также он отметил, что просил не выкладывать видеоролик с инцидентом.

Ранее стало известно, что человек, ударивший Антигулова на свадьбе, был избит и попал в больницу. На счету 31-летнего россиянина 20 побед и 8 поражений в ММА (2-4 в UFC). Последний бой в UFC он провел в ноябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину. Это был заключительный поединок Антигулова по контракту с UFC. Сейчас он свободный агент.

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