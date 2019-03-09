Антигулов проведет бой с Долидзе на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Гаджимурад Антигулов проведет следующий поединок 20 апреля на турнире UFC в Санкт-Петербурге против Романа Долидзе из Грузии.

- Да, будет бой с Долидзе, - цитирует ТАСС Антигулова.

Антигулов должен был провести поединок 23 февраля на турнире UFC в Праге, но получил травму. Всего на его счету 20 побед и пять поражений. В активе Долидзе, для которого бой станет дебютным в UFC, шесть побед и ни одного поражения в ММА.

Турнир UFC пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля в спорткомплексе "Юбилейный".