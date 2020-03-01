Анкалаев на UFC Fight Night 169 победил Куцелабу. Бой остановили уже на первой минуте

Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе (до 93,0 кг), на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (США) нокаутом победил молдаванина Иона Куцелабу. Бой был остановлен уже на первой минуте посе серии точных попаданий со стороны россиянина.

Wobble.. wobble..

Not sure that is a trick or what#UFCNorfolk pic.twitter.com/UGrzgYvFU2 — ??? ? (@arifmeow343) March 1, 2020

На счету 27-летнего Анакалаева 13 побед и 1 поражение в ММА (4-1 в UFC). У 26-летнего Куцелабы — 15 побед и 5 поражений (4-4 в UFC).

В главном бою вечера за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе сойдутся американец Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвисон Фигейредо. Последний провалил взвешивание, в случае его победы титул останется вакантным.