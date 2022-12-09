Анкалаев и Блахович прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на UFC 282

Российский боец Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович прошли процедуру взвешивания перед боем за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Блахович показал вес 92,7 кг, Анкалаев — 92,99 кг.

Поединок за вакантный чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе состоится на турнире UFC 282, который пройдет в ночь с 10 на 11 ноября в Лас-Вегасе (США).

На счету 30-летнего Анкалаева 18 побед и 1 поражение в ММА, у 39-летнего Блаховича 29 побед и 9 поражений.