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Сегодня, 20:12

Анкалаев и Блахович прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на UFC 282

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ян Блахович (слева) и Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Российский боец Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович прошли процедуру взвешивания перед боем за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Блахович показал вес 92,7 кг, Анкалаев — 92,99 кг.

Поединок за вакантный чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе состоится на турнире UFC 282, который пройдет в ночь с 10 на 11 ноября в Лас-Вегасе (США).

На счету 30-летнего Анкалаева 18 побед и 1 поражение в ММА, у 39-летнего Блаховича 29 побед и 9 поражений.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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