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Сегодня, 06:00

Анкалаев — Блахович: где смотреть прямую трансляцию боя UFC 282

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович проведут бой за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе в рамках турнира UFC 282.

У Анкалаева — 18 побед в 19 поединках. 31 июля на UFC 277 30-летний россиянин техническим нокаутом во втором раунде победил американца Энтони Смита.

На счету Блаховича 29 побед в 38 боях. 15 мая на UFC on ESPN 36 39-летний поляк победил серба Александра Ракича техническим нокаутом в третьем раунде.

Прямая видеотрансляция боя пройдет на федеральном спортивном канале и сайте matchtv.ru по этой ссылке. Начало — не ранее 06.00 по московскому времени. Онлайн-трансляция боя будет доступна на сайте «СЭ».

Магомед Анкалаев (справа). Анкалаев может стать третьим чемпионом UFC из Дагестана. Он, Хабиб и Махачев шли к поясу дольше всех в истории
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
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Анкалаев и Блахович прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на UFC 282
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