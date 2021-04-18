Уиттакер прокомментировал победу над Гастелумом на UFC on ESPN 22

Экс-чемпион среднего дивизиона UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался насчет прошедшего боя с Келвином Гастелумом на UFC on ESPN 22, отметив, что в этом лагере он готовился с сыном легендарного российского боксера Константина Цзю Тимом Цзю.

«Я чувствую себя потрясающе. Конечно, это был очень тяжелый бой. Я думаю, многие люди немного списывали Келвина со счетов из-за его позиции в рейтинге и пары поражений, но я считаю, что он один из лучших в дивизионе. Это был тяжелый бой.

Изначально я готовился к поединку с Пауло Костой, поэтому скорость была ключевым аспектом. Я уделил большое внимание ударке. Мы много работали с Джастином Фицджеральдом, и мне удалось немного поработать с Тимом Цзю, так что мои навыки бокса вышли на новый уровень.

Моя ударка сейчас лучше, чем когда-либо, и, очевидно, мы много работали над ней в этом лагере. Но я никогда так много не боролся в лагере, как в преддверии этого боя. Я был уверен, что если выйду на позицию, то смогу перевести его на землю.

У меня нет к Адесанье ничего, кроме уважения. Он потрясающий боец, но, думаю, нам пора пообщаться, приятель. Пришло время нашим путям вновь пересечься и, возможно, мы распродадим стадионы. Давай заполним стадион у нас на родине», — сказал Роберт Уиттакер в интервью с Биспингом сразу после боя с Гастелумом.

После поражения нокаутом Исраэлю Адесанье в октябре 2019 года Уиттакер провел три боя, одержав победу во всех трех из них. В настоящее время он занимает первую строчку в рейтинге средневесов, и, очевидно, является главным претендентом на пояс.