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Андрей Орловский предположил, что Федор Емельяненко принимал допинг во время выступлений в Японии

12 августа 2021, 23:10
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Боец тяжелого веса UFC Андрей Орловский предположил, что бывший чемпион Pride Федор Емельяненко принимал допинг, когда выступал в Японии.

«Я был слишком самоуверенным перед этим боем. Работал шесть месяцев с Фредди Роучем, спарринговал с топовыми боксерами WBA и WBC и давал им бой. Когда я дрался с Емельяненко, я видел, что каждый мой панч делает ему больно. Но затем я решил выбросить это летящее колено, потому что в прошлом бою потряс им Бена Ротвелла. И подумал, что теперь могу все. Но я зазнался, и Емельяненко потушил мне свет. Мое мнение о его наследии? Он дрался в Японии по шесть раз в год. Не уверен, что он ничего не применял для поддержания «энергии», — сказал Орловский на подкасте Punchin' In.

Емельяненко нокаутировал Орловского в январе 2009-го на турнире Affliction.

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Никита Горшенин все материалы автора

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