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Андрей Орловский: «Ставил деньги на Льюиса в бою с Ганом. Думал, немного заработаю»

22:30
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Боец тяжелого веса UFC Андрей Орловский поделился мнением о выступлении Сирила Гана в бою с Дерриком Льюисом.

«Я ставил деньги на этот бой. Поставил на Льюиса, он андердогом хорошим был. Думал, заработаю немного денег. Ган отлично двигается, отличная ударка. Видел ли я тяжа, который двигается так же? Я так же двигаюсь, может быть, немного помедленнее», — сказал Орловский на подкасте Punchin' In.

7 августа Сирил Ган нокаутировал Деррика Льюиса в 3-м раунде и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе.

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Никита Горшенин все материалы автора

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