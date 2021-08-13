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«В зависимости от ситуации». Александр Емельяненко рассказал, что лучше пить – пиво или водку

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Александр Емельяненко. Фото Global Look Press
Александр Емельяненко. Фото Global Look Press
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Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что лучше пить — пиво или водку. При этом тяжеловес отметил, что не отдает предпочтение ни одному из этих напитков.

«От пива пузо растет, хотя и от водки тоже, если переберешь, — сказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу «Руки Выше». — Начинаешь есть все без разбора. Я не знаю… В зависимости от ситуации и от того, где ты находишься. Иногда и пиво охота, и водки нужно выпить. Здесь я не отдаю предпочтение конкретно ни одному из этих напитков».

Свой следующий бой Емельяненко проведет против блогера Артема Тарасова в сентябре в поп-ММА организации «Наше Дело». 

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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