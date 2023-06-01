Андрей Орловский: «Павлович — камень. Он будет чемпионом UFC»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-21) рассказал о тренировке со вторым номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-1).

«Хочу сказать, что физически он [Павлович] очень сильный. Камень. Я с ним боролся недавно. Он просто вяжет. Физическая сила сумасшедшая. Все-таки он станет чемпионом», — сказал Орловский порталу Metaratings.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.