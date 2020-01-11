Белорусский боец UFC Андрей Орловский, отвечая на вопрос болельщика в Instagram, рассказал, почему у него есть негатив к Федору Емельяненко.

— Мне кажется, он ненастоящий. Он фейковый чутка. И все. И команда у него была не совсем порядочной, скажем так, — сказал тяжеловес.

24 января 2009 года между Орловским и Емельяненко состоялся бой на турнире Affliction. Российский боец победил нокаутом в первом раунде.

На счету 40-летнего Орловского 28 побед, 19 поражений в ММА. У 43-летнего Емельяненко — 39 побед, 6 поражений.