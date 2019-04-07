Андрей Орловский: "Буду драться еще пять лет"

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, белорусский боец Андрей Орловский чувствует в себе силы и готов продолжать карьеру, сообщает MMA Junkie. 40-летний спортсмен признался, что тренируется сейчас лучше, чем в молодости.

– В лучшем случае, может быть, я буду еще драться четыре-пять лет, – приводит слова Орловского MMA Junkie. Посмотрим. У меня все еще есть время на раздумья. В 40 лет, я тренируюсь больше, чем в 25. Каждое утро, когда я просыпаюсь, четко понимаю свои цели и планы. Хочу снова стать чемпионом мира. Да, я проиграл пару боев, но путь только начинается.

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