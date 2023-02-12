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Сегодня, 17:55

Корешков: «Махачев удивил своей ударкой. Не боялся рубиться и много попадал»

Алина Савинова
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Боец Bellator Андрей Корешков оценил ударную технику россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Я не могу назвать ошибки Махачева именно пробелами. Не будем забывать, что Волкановски — очень сильный боец. Да, из другой весовой, но он один из тех, кто составил Махачеву конкуренцию и выиграл два раунда. Наверное, это самый тяжелый бой в карьере Ислама. Возможно, Махачев перенервничал и был закрепощен, но когда дело доходило до разменов, он не проигрывал. Волкановски уверенно забирал первый раунд, но как только они зарубились, Ислам посадил его на колено и попал с ноги через руку. Махачев удивил своей ударкой. Если до этого он уповал на борьбу, то здесь не боялся рубиться и много попадал», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-mahachev-udivil-udarkoj-on-ne-boyalsya-rubit-sya-i-popadal/
Ислам Махачев
ММА
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