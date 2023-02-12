Корешков: «Махачев удивил своей ударкой. Не боялся рубиться и много попадал»

Боец Bellator Андрей Корешков оценил ударную технику россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Я не могу назвать ошибки Махачева именно пробелами. Не будем забывать, что Волкановски — очень сильный боец. Да, из другой весовой, но он один из тех, кто составил Махачеву конкуренцию и выиграл два раунда. Наверное, это самый тяжелый бой в карьере Ислама. Возможно, Махачев перенервничал и был закрепощен, но когда дело доходило до разменов, он не проигрывал. Волкановски уверенно забирал первый раунд, но как только они зарубились, Ислам посадил его на колено и попал с ноги через руку. Махачев удивил своей ударкой. Если до этого он уповал на борьбу, то здесь не боялся рубиться и много попадал», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.