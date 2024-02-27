Турнир ONE Championship 166 состоится на площадке Sports Arena Lusail в Лусаиле (Катар) в пятницу, 1 марта. В этот вечер российский боец Анатолий Малыхин проведет поединок за пояс организации в средней весовой категории (до 93 кг) с голландцем Ренье де Риддер. Основной кард стартует в 17.30 по московскому времени.

В полном объеме турнир покажет телеканал «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 15.30 мск.

Ранее бойцы уже встречались, это было в декабре 2023 года. Тогда в поединке за пояс чемпиона в полутяжелой весовой категории победил Малыхин.

Россиянин владеет титулом ONE FC в полутяжелом и тяжелом весе. В случае победы над Риддером Малыхин станет первым бойцом в истории ММА, который владеет чемпионскими поясами одновременно в трех весовых категориях.

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