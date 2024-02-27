Василевский: «Вызывать Александра Емельяненко на поединок сейчас — не по-мужски»

Бывший чемпион М-1 Global Вячеслав Василевский назвал невозможным проведение поединка с Александром Емельяненко.

«Да, ну. Вы что? Драться с Федором — это вообще нехорошо. С Александром? Гипотетически возможно, но если мы говорим о моем желании, а я знаю всю его историю, через что он прошел, с кем он дрался, и даже кому проиграл... Он был в совершенно непригодном состоянии для поединков. Разговор о бое с ним можно было бы называть логичным, если бы он полностью восстановился, проводил яркие бои, и все увидели, что он в форме. Сейчас он только избавился от пагубной зависимости и вызывать его на поединок — это не то, что не по-спортивному, даже не по-мужски», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

На счету Емельяненко в смешанных единоборствах 28 побед, 9 поражений и одна ничья. В активе Василевского 36 побед и 9 поражений.