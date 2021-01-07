Анатолий Белоглазов: «Сехудо скромный, а менеджер у него с прибамбасами. Ходил в очках со знаком доллара»
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов поделился воспоминаниями о работе с чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.
«Есть еще такой Генри Сехудо у вас [в ММА]. Сергей его тренировал очень долго, три или четыре года. Он и ко мне приезжал в Стайки, в Беларусь, когда я сборную Беларуси тренировал. Нормальный парень, очень хороший борец, олимпийским чемпионом стал. Говорит: «Рано закончил, деньги на голову посыпались, не знал, что делать. Хотел вернуться, но... Решил пойти в ММА.
Знакомился ли Сехудо в Беларуси с девушками? Он скромный парень очень. Очень скромный. У него, помню, менеджер тогда был, с головой у него не очень. Ходил в очках со знаками доллара на стеклах. Приехал в очках на чемпионат мира, а там знаки доллара на стеклах. Говорю: «Слушай, что за очки?». Такой, с прибамбасами, не знаю, что у него общего с Генри. А сам Сехудо — скромный парень", — рассказал Белоглазов в интервью «СЭ». (Никита Горшенин)
Полностью интервью Анатолия Белоглазова — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/bolshoe-intervyu-s-legendoy-sovetskoy-borby-anatoliem-beloglazovym-o-romero-sehudo-saytieve-zhestkoy-vesogonke-1744830/
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