Анатолий Белоглазов: «Сехудо скромный, а менеджер у него с прибамбасами. Ходил в очках со знаком доллара»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов поделился воспоминаниями о работе с чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Есть еще такой Генри Сехудо у вас [в ММА]. Сергей его тренировал очень долго, три или четыре года. Он и ко мне приезжал в Стайки, в Беларусь, когда я сборную Беларуси тренировал. Нормальный парень, очень хороший борец, олимпийским чемпионом стал. Говорит: «Рано закончил, деньги на голову посыпались, не знал, что делать. Хотел вернуться, но... Решил пойти в ММА.

Знакомился ли Сехудо в Беларуси с девушками? Он скромный парень очень. Очень скромный. У него, помню, менеджер тогда был, с головой у него не очень. Ходил в очках со знаками доллара на стеклах. Приехал в очках на чемпионат мира, а там знаки доллара на стеклах. Говорю: «Слушай, что за очки?». Такой, с прибамбасами, не знаю, что у него общего с Генри. А сам Сехудо — скромный парень", — рассказал Белоглазов в интервью «СЭ». (Никита Горшенин)

Полностью интервью Анатолия Белоглазова — здесь.