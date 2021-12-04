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Растолстевший Конор. Макгрегор назвал свой нынешний вес

06:25
Конор Макгрегор. Фото Twitter
Конор Макгрегор. Фото Twitter
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Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор выложил в Twitter несколько своих фотографий, написав «190 фунтов гранита». Тем самым он дал понять, сколько сейчас весит.

190 фунтов — это 86,2 кг. Пользователи соцсети обратили внимание на то, что Макгрегор располнел — в особенности его лицо.

Ирландец провел последний бой в июле, проиграв американцу Дастину Порье — в конце первого раунда Конор сломал ногу. На счету 33-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА.

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Илья Андреев все материалы автора
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