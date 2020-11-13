Самый тяжелый бой Украинского Хабиба. Амосов улучшил выдающуюся статистику

Украинский боец Ярослав Амосов победил американца Логана Сторли раздельным решением судей на турнире Bellator 252 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Первый раунд получился равным — с небольшим преимуществом украинца, второй Амосов забрал, а вот третий остался за Сторли — более того, американец был близок к победе удушающим приемом (либо болевым — с давлением на челюсть).

Теперь на счету 27-летнего Амосова 25 побед и 0 поражений в ММА (6-0 в Bellator). Он выступает в полусреднем весе. Учитывая, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) объявил о завершении карьеры, среди действующих бойцов нет никого, чья статистика была бы лучше, чем у Амосова. За ним следуют Исраэль Адесанья (Нигерия/Новая Зеландия) и Хусейн Асхабов (Люксембург), у которых по 20 побед и ни одного поражения.