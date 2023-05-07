Генри Сехудо: «Может быть, вы видите меня в октагоне последний раз»

Американский боец UFC Генри Сехудо прокомментировал поражение от Алджамейна Стерлинга раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288.

«Он оказался жестче, чем я думал. Когда я смотрел его бои: «А, сколько у него дыр», но он геймер. Да, я не дрался несколько лет, но не хочу оправдываться, у меня был отличный кэмп, отличная команда, тренер сказал мне, что, я, возможно, выиграл 2,4 и 5 раунды. Но судьи так не подумали. Я не знаю... скажите мне сами. Это был близкий бой, Алджамейн сделал свою работу. Это хреново, я не люблю проигрывать. Я чувствую себя немного потерянно сейчас... Моя позиция, если я не первый, то я последний. Если я не смог победить Алджамейна... я даже не знаю, где мне сейчас место. 125 фунтов? нет-нет-нет, посмотрите на меня, я крепыш. Я хочу поговорить с Даной, с женой, может быть, вы видите меня последний раз в октагоне», — сказал Сехудо.

Для Сехудо этот бой был первым с 2020 года.