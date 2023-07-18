Роберт Уиттакер: «Зарядился энергией и с новыми силами взялся за дело»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) рассказал, что отдохнул вместе с семьей и готов вновь начать тренироваться.

«Переориентировался, зарядился энергией и с новыми силами взялся за дело. Мы провели замечательный отпуск в отеле Swissotel Sydney, который был совершенно потрясающим, делая покупки в нашем родном городе. Дети не хотели уезжать, но папе пора возвращаться на работу», — написал Уиттакер в Twitter.

Дрикус дю Плесси (20-2) победил Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.