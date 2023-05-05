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Алискеров: «Везде в соцсетях под любым постом пишут: «Хамзат Чимаев — реванш»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский дебютант UFC Икрам Алискеров рассказал, как на его карьеру повлияло поражение от Хамзата Чимаева.
«Это даже не на карьеру, а на жизнь влияет этот бой. Везде в соцсетях под любым постом пишут: «Хамзат Чимаев — реванш. Хамзат, Хамзат...» Везде пишут, это вообще при чем? Любой пост заходишь, там пишут: «Реванш, реванш, скоро реванш...» Именно это качают все время», — цитирует Sport24 Алискерова.

6 мая в Ньюарке Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC с американцем Филом Хоусом.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-05-04-russkiy-debyutant-ufc-mne-vse-vremya-pishut-v-sotssetyakh-khamzat-chimayev-revansh
Хамзат Чимаев
ММА
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