Багаутинов: «Хочу разделить ковер или ринг с Сехудо и Джонсоном»

Российский боец наилегчайшей весовой категории Али Багаутинов назвал именитых спортсменов, с которыми хотел бы провести борцовскую схватку или боксерский поединок.

«Я, наверное, уже не буду выступать в клетке, а на борцовском ковре или боксерском ринге, возможно, выступлю. Я бы хотел разделить ковер или с Генри Сехудо или с Деметриусом Джонсоном, а на боксерском ринге помимо них хотел бы встретиться с Джоном Додсоном, Забом Джудой, Владимиром Никитиным, Жалгасом Жумагуловым и Вартаном Асатряном. Всегда готов провести реванш с Русланом Проводниковым. Это были бы очень громкие бои в России. Я готов к предложениям, давайте, сделаем это», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой по правилам ММА Багаутинов провел в ноябре 2021 года на турнире Brave CF 55 в Ростове-на-Дону. Он победил американца Шона Сантеллу техническим нокаутом в первом раунде.