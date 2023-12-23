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Багаутинов: «Хочу разделить ковер или ринг с Сехудо и Джонсоном»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец наилегчайшей весовой категории Али Багаутинов назвал именитых спортсменов, с которыми хотел бы провести борцовскую схватку или боксерский поединок.

«Я, наверное, уже не буду выступать в клетке, а на борцовском ковре или боксерском ринге, возможно, выступлю. Я бы хотел разделить ковер или с Генри Сехудо или с Деметриусом Джонсоном, а на боксерском ринге помимо них хотел бы встретиться с Джоном Додсоном, Забом Джудой, Владимиром Никитиным, Жалгасом Жумагуловым и Вартаном Асатряном. Всегда готов провести реванш с Русланом Проводниковым. Это были бы очень громкие бои в России. Я готов к предложениям, давайте, сделаем это», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой по правилам ММА Багаутинов провел в ноябре 2021 года на турнире Brave CF 55 в Ростове-на-Дону. Он победил американца Шона Сантеллу техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Али Багаутинов
Генри Сехудо
Деметриус Джонсон
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