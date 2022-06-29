Али Абдель-Азиз вспомнил Абдулманапа Нурмагомедова: «Он проложил дорогу молодым бойцам на Кавказе»

Менеджер ряда известных бойцов, например Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Камару Усмана (20-1), Али Абдель-Азиз опубликовал пост в соцсетях, посвященный заслуженному тренеру России Абдулманапу Нурмагомедову.

«На этой неделе мой брат Хабиб будет введен в Зал славы UFC, — написал Абдель-Азиз в соцсетях. — Человек, которого вы видите на фото — отец и тренер Хабиба Абдулманап. Он проложил дорогу не только Хабибу, но и многим другим бойцам на Кавказе, мечтающим о чемпионстве. Скорее всего, выходцы из маленького города Махачкала — Ислам Махачев и Магомед Анкалаев — станут чемпионами до конца года. Скучаем по тебе, дядя. Хотелось бы, чтобы ты был на этой неделе с нами. Эта фотография была сделана после тяжелой тренировки по грэпплингу. Он был зверем. Столько харизмы».

Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве 3 июля 2020 года от осложнений на фоне коронавируса. 4 июля был похоронен в родном селе.