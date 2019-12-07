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Али Абдель-Азиз: «Для Макгрегора будет настоящим самоубийством драться с Усманом»

10:22
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Менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент уничтожит Конора Макгрегора, если они встретятся в октагоне.

Даже если он одержит победу над Серроне, то для него будет настоящим самоубийством драться с Усманом, — цитирует менеджера BJ Penn.

Если вы хотите, чтобы Конор дрался с Усманом, то его семье лучше бы застраховать его жизнь, так как Камару может его убить.

Я не думаю, что это честный поединок. Мне кажется, что атлетическая комиссия не должна разрешать бой между Камару и Конором. Я считаю, что с ним может что-нибудь случиться, его, вероятнее всего, покалечат. Что-то плохое обязательно произойдет.

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