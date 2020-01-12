Алексей Олейник: «По контракту с UFC осталось еще пять боев»

Российский боец Алексей Олейник сообщил «СЭ», что его контракт с UFC рассчитан еще на пять боев.

— Если не ошибаюсь, по контракту с UFC у вас осталось шесть боев.

— Пять.

— UFC имеет право расторгнуть в одностороннем порядке контракт без штрафов?

— Да. Там прописано, что после 2-3 поражений бойца могут отчислить — если эти поражения не понравились организации. Если боец сдулся, потерял мотивацию, не хочет драться. Или если он не интересен болельщикам. Мы знаем бойцов, которые проигрывали по много раз подряд, тот же Рой Нельсон, но их не увольняли, потому что их любит американская публика.

— Пять боев — это много, а вам 42. Чувствуете силы, что отработаете контракт до конца?

— Опыт научил меня не загадывать наперед. Я очень многое загадывал, но далеко не все сбывалось. Иногда думал: «После боя поедем туда-то, проведу сборы или отдохну». А в итоге получал такие страшные травмы, что никуда поехать не мог. Еще загадывал, что за год подерусь 4 раза, но не получалось из-за травм, или организация не давала бои.

В свое время была такая ситуация, что я не хотел драться с неизвестными бойцами, а крутых в UFC мне не давали. Мы просили людей из топ-3, топ-5, топ-7, но все отказывались. Готов был драться даже со своими знакомыми или с теми, к кому хорошо отношусь. Мне говорили: «Если предложат Оверима, Джуниора дос Сантоса?». А я отвечал: «Кого угодно! Уважаю и ценю их, но готов подраться». Но все равно не давали.

Сейчас чувствую себя нормально. Есть какая-то усталость, но у кого этого не бывает? Чуть отдохну и, думаю, голод начнет просыпаться. Под конец года любой боец истощен морально, как и я. Подеремся сейчас, дайте мне месяц-два на отдых и спросите заново, тогда отвечу.

Олейник выступает в UFC c 2014 года (6 побед, 4 поражений). 18 января 42-летний тяжеловес на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе сравнится с 33-летним американцем Морисом Грином (8-3). Всео на счету Олейника 57 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. (Илья Андреев)