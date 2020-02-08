Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал «СЭ» скандальные высказывания экс-бойца UFC Дмитрия Смолякова в адрес Александра Емельяненко.

В январе 37-летний Смоляков (9-4 в ММА, 0-3 в UFC) в интервью «Вестнику ММА» рассказал, что Емельяненко ходил в магазин с пистолетом. В пятницу 38-летний Емельяненко (28-7-1) опроверг это в разговоре с Blood and Sweat, в ответ обозвав Смолякова петухом.

Смоляков дал еще одно интервью «Вестнику ММА», сообщив, что Емельяненко изнасиловал множество женщин в Санкт-Петербурге. Боец сослался на Олейника, сказав: «На него (Емельяненко) каждую неделю ложилось минимум одно заявление, а он там год жил, представляете, сколько он там изнасиловал. Олейник говорит, это было чудовищное количество, все были в шоке».

— Даже не смотрел, что он там сказал, — отметил Олейник. — Диму знаю несколько лет. Пару лет точно. Я таких слов в таком контексте про Александра Емельяненко не говорил. Множество бойцов им (Емельяненко) недовольны. Он действительно талантливый боец, но обидно, как он тратит свой талант и дискредитирует спорт. Некоторые ребята, в том числе и Дмитрий, посгущали краски, добавили, так сказать, какого-то трэша, чтобы высказаться более жестко и показать свое отношение (к Емельяненко). Почему он так сослался на меня, я не знаю, но именно этих слов я не говорил. (Илья Андреев)

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