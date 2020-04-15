Алексей Олейник: «Не считаю, что Вердум более легендарный, чем Кро Коп»

Российский боец UFC Алексей Олейник (42 года, 58-13-1) в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердумом (42 года, 23-8-1), который запланирован на 9 мая.

Предполагается, что турнир 9 мая возглавит поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе. Также запланированы бои с участием Генри Сехудо, Доминика Круза, Аманды Нуньес, Франсиса Нганну, Дональда Серроне, Энтони Петтиса, Жакаре Соузы и других звезд UFC.

— Мне очень нравится кард турнира, — сказал Олейник. — Будет приятно участвовать в этом, находиться среди этих ребят. Туда кого попало не берут. Думаю, нас с Вердумом в этот кард бы не поставили, если бы не было расчета на то, что наш поединок получится интересным. Лет 10 назад было мало имен, кто мог бы возглавить такой самый-самый топовый турнир. Вердум, Федор Емельяненко... Сейчас уже смотрят на легковесов, на девушек, больше обращается внимания на слова, на хайп. Но Вердум — по-прежнему большая величина. Можно сказать, имя нарицательное. Мне приятно, что я не буду статистом, а выйду на таком большом турнире против крутого бойца. У него серьезное наследие. Его победы над великими бойцами, его чемпионские титулы у него никто не заберет.

Олейник уже бился с бойцами, которых принято считать легендами ММА. В 2013 году он победил Мирко «Кро Копа» Филиповича, а в 2018-м — Марка Ханта.

— По легендарности ставите Вердума выше, чем Кро Копа?

— Нет. Думаю, это примерно один уровень. Вердум, Хант, Филипович. Это золотой уровень, золотая зона. Нет бесспорно лучшего бойца, бойца столетия. А вот назвать десятку легендарных, крутейших бойцов можно — зал славы, так скажем.

— Но Федор — номер один в тяжелом весе?

— Не думаю. Но он в этой золотой зоне. Как и Ногейра, Вердум, Филипович, Дэн Северн. Если посидеть, повспоминать, можно назвать десяток бойцов, каждый из которых сыграл большую роль в развитии ММА.

Место турнира UFC 9 мая еще не названо. По информации Олейника, он пройдет во Флориде, Неваде или Техасе. Боец сомневается, что инфраструктура частного острова, о котором говорил президент UFC Дана Уайт, будет готова уже к 9 мая. При этом Олейник готов драться в любом месте.

— Я за 23 года карьеры много где был начинателем и первопроходцем, и мне было бы интересно подраться на бойцовском острове. Сейчас это сравнивают с «Мортал Комбат». Но то, где проводятся турниры, это вторично. Хоть на борту лайнера. После шоу болельщики все равно будут обсуждать сами бои, — отметил Олейник. (Илья Андреев)