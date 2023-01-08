Алексей Махно отреагировал на решение Хабиба покинуть индустрию ММА

Боец лиги AMC Fight Nights Алексей Махно отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию ММА.

«Я не думаю, что Хабиб был фундаментальным тренером, как его отец. Хабиб вряд ли всецело посвящал себя подготовке ребят. Да, он участвовал в тренировочном процессе, и, я уверен, он будет продолжать участвовать в нем. Допускаю мысль, что Хабиб будет в углу у ребят. Не думаю, что что-то поменяется. Это может быть инфоповодом, чтобы чуть напомнить о себе», — сказал Махно MMA.Metaratings.ru.

Ранее Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях репостнул сообщение о том, что он уходит из индустрии ММА.

34-летний Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.