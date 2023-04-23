Алексеева заявила, что Авсарагова умеет драться

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о перспективах в Bellator своей подруги Дианы Авсараговой и рассказала, что помимо внешней красоты она проводит хорошие бои.

«Ей нужно сначала залечить все травмы, потому что очень тяжело ей будет стать чемпионкой. У нее что ни бой, то травма. Но те, кто говорит, что ее подписали из-за того, что она красивая, а разве это плохо? Ей повезло, что она такая красивая родилась. Все должны посмотреть ее бои. Прекрасно видно, что она умеет драться. Последний бой она провела с хорошей соперницей, которая дралась за титул, и разобрала ее двоечками. Это еще никто не видел, как Диана борется. Свою сильную сторону она еще ни разу не применяла, потому что поднимает свою ударку. Но если что-то пойдет не так, она включит свою борьбу», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Непобежденная Диана Авсарагова выиграла все шесть своих профессиональных поединков, в том числе четыре в Bellator. В последнем бою в феврале 2023 года на турнире Bellator 290 Авсарагова победила раздельным решением судей Алехандру Лару.