Александр Яковлев выступит на UFC 254

Российский боец Александр Яковлев примет участие в турнире UFC 254, который пройдет в Абу-Даби. Как сообщает Fight Time, cоперником 36-летнего россиянина станет испанец Йоэль Альварес.

Яковлев в прошлом году возобновил карьеру после трехлетнего перерыва и провел два боя: победа над Алексом да Сильвой и поражение от Русвельта Робертса. Всего на его счету 25 побед, 10 поражений и 1 ничья. У 27-летнего Альвареса 17 побед (все досрочные) и 2 поражения за карьеру.