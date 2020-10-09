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Александр Яковлев выступит на UFC 254

04:56
Александр Яковлев. Фото UFC
Александр Яковлев. Фото UFC

Российский боец Александр Яковлев примет участие в турнире UFC 254, который пройдет в Абу-Даби. Как сообщает Fight Time, cоперником 36-летнего россиянина станет испанец Йоэль Альварес.

Яковлев в прошлом году возобновил карьеру после трехлетнего перерыва и провел два боя: победа над Алексом да Сильвой и поражение от Русвельта Робертса. Всего на его счету 25 побед, 10 поражений и 1 ничья. У 27-летнего Альвареса 17 побед (все досрочные) и 2 поражения за карьеру.

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