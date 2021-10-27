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Хамзат Чимаев осадил журналиста на пресс-конференции: «Ты много говоришь, брат»

18:06
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев в ходе медиа-дня к UFC 267 резко ответил журналисту, сказавшему, что боец «много говорит».

— Медиа и фаны знают, что вы такой ершистый боец, любите поговорить...

- Я не говорю много. Ты говоришь много, брат.

— Окей... Окей. Ну так... мой вопрос в том, что вы упомянули, что...

— Меня спрашивают — я отвечаю. Это не «говорить много». Если спрашивают, я отвечаю. Поэтому люди думают, что я много говорю. Меня спрашивают, я должен отвечать. Если не спросят, я никогда ничего не скажу.

30 октября Чимаев подерется с Линь Жинльлиангом на UFC 267 в Абу-Даби.

Подробную информацию о турнире UFC 267 и предстоящем бое Хамзата Чимаева читайте здесь.

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Никита Горшенин все материалы автора
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