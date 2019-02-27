Александр Волков: "Победа над Оверимом позволит мне вернуться в чемпионскую гонку"

Российский боец UFC Александр Волков считает, что победа над голландцем Алистаром Оверимом позволит ему вернуться в борьбу за чемпионский титул.

- Алистар Оверим вернулся в топ после своих последних побед, - цитирует Волкова ТАСС. - Когда Оверим выиграл свой первый бой, я победил на своих первых соревнованиях, мне было 11 лет. Я следил давно за Алистаром, он один из сильнейших бойцов в мире. Думаю, что победа над ним вернет меня в чемпионскую гонку, пусть мне сразу могут и не дать титульный поединок.

Поединок между Волковым и Оверимом пройдет на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля.

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