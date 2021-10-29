30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» россиянин Александр Волков проведет бой в категории тяжелого веса против поляка Марчина Тыбуры в рамках турнира UFC 267. Начало — около 21.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

В активе 32-летнего Волкова в ММА 33 победы и девять поражений. У 25-летнего Тыбуры 22 победы и шесть поражений.

Прямая видеотрансляция боя Волков — Тыбура будет доступна на сервисе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатре Wink и на платформе MoreTV.

Подробную информацию о турнире UFC 267 и предстоящем бое Александра Волкова читайте здесь.