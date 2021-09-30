Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал о тренировках с Петром Яном.

«Я много тренировался с Петром Яном. Он в полном порядке, в полном. Я видел, скольких ребят он разнес в Tiger Muay Thai (смеется). Он такой человек, что ему абсолютно п****. Если ты попрешь на него, то... Он маленький зверь. Люблю смотреть его бои», — сказал Волкановски на подкасте Schmozone.

30 октября Ян подерется с Кори Сэндхэгеном за временный пояс легчайшего веса на UFC 267 в Абу-Даби.