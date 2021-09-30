Александр Волкановски: «Петр Ян — маленький зверь. Я видел, скольких ребят он разнес в Tiger Muay Thai»
16:51
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал о тренировках с Петром Яном.
«Я много тренировался с Петром Яном. Он в полном порядке, в полном. Я видел, скольких ребят он разнес в Tiger Muay Thai (смеется). Он такой человек, что ему абсолютно п****. Если ты попрешь на него, то... Он маленький зверь. Люблю смотреть его бои», — сказал Волкановски на подкасте Schmozone.
30 октября Ян подерется с Кори Сэндхэгеном за временный пояс легчайшего веса на UFC 267 в Абу-Даби.
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