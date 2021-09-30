Джонни Уокер: «Я не очень впечатлен Блаховичем. Уверен, что смогу побить его»

10-й номер полутяжелого веса UFC Джонни Уокер не очень высокого мнения о действующем чемпионе дивизиона Яне Блаховиче.

«Он хороший, жесткий боец, но не могу сказать, что особо впечатлен им, — сказал Уокер на шоу The MMA Hour. — С навыками у него не особо. Уверен, что смогу побить его, 100 процентов. Уважаю его как чемпиона, но знаю, что я могу быть лучше его.

Сейчас мне предстоит поединок с Тьяго Сантосом. Этот бой — хороший тест для меня, он покажет, насколько я готов к топ-ребятам. Если готов, то — бум, потом я хочу подраться с Иржи Прохазкой. Но сейчас я думаю только о Тьяго. Хочу, чтобы он отвел меня в ад, потому что я бывал в аду и для меня это привычно. Хочу, чтобы бой длился подольше, чтобы я мог показать мое сердце и мои навыки, мою технику".

Поединок Уокера и Сантоса пройдет 2 октября на UFC Vegas 38 и станет главным событием вечера.