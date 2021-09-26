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Александр Волкановски: «Не боялся грэпплить с Ортегой даже после его гильотины»

22:10
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, почему продолжал спускаться в партер с Брайном Ортегой, несмотря на два попадания в опасные удушающие захваты.

«Когда я был сверху, он давал мне хорошее пространство для граунд-энд-паунда, поэтому я хотел его использовать. Единственное — мой угол кричал мне, чтобы я поднял осанку, выпрямился повыше, чтобы еще увеличить пространство и не дать ему поймать меня в захват. Но, кстати, я их не понял. Они кричали: «Posture up!», и я думал, что это означает: «Уматывай оттуда», вставай на ноги. Кстати, это тоже был бы неплохой совет», — сказал Волкановски на послематчевой пресс-конференции.

Волкановски победил Ортегу единогласным решением в главном событии UFC 266 и провел вторую подряд успешную защиту титула.

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Никита Горшенин все материалы автора

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