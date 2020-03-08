Александр Точилин: «Кудряшов не ожидал, что в «Сочи» придется бороться за выживание»
Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» рассказал, почему команду покинул Федор Кудряшов.
— Кудряшов надежд не оправдал?
— Скажу так — реальность, с которой Федор столкнулся в «Сочи», не соответствовала ожиданиям и быстро обернулась эмоциональным выгоранием.
— Он не предполагал, что придется бороться за выживание?
— В том числе. Надеялся на одно, увидел другое. В сборной Кудряшов — классный защитник. Хладнокровный, надежный. А тут ошибки в элементарных ситуациях, высокий процент брака... Мне кажется, это связано с мотивацией и настроем. На его игру явно повлияла общекомандная атмосфера, вселявшая негатив. Федор — парень самокритичный, любит в себе покопаться. В какой-то момент решил, что зимой покинет «Сочи» и уже просто доигрывал.
— По-человечески вас разочаровал?
— Ну... Думаю, разочарованы все — и он, и я, и руководство. (Александр Кружков)
Полностью интервью Александра Точилина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/