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Александр Точилин: «Кудряшов не ожидал, что в «Сочи» придется бороться за выживание»

10:15

Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» рассказал, почему команду покинул Федор Кудряшов.

— Кудряшов надежд не оправдал?

— Скажу так — реальность, с которой Федор столкнулся в «Сочи», не соответствовала ожиданиям и быстро обернулась эмоциональным выгоранием.

— Он не предполагал, что придется бороться за выживание?

— В том числе. Надеялся на одно, увидел другое. В сборной Кудряшов — классный защитник. Хладнокровный, надежный. А тут ошибки в элементарных ситуациях, высокий процент брака... Мне кажется, это связано с мотивацией и настроем. На его игру явно повлияла общекомандная атмосфера, вселявшая негатив. Федор — парень самокритичный, любит в себе покопаться. В какой-то момент решил, что зимой покинет «Сочи» и уже просто доигрывал.

— По-человечески вас разочаровал?

— Ну... Думаю, разочарованы все — и он, и я, и руководство. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/

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