Александр Шлеменко рассказал, ругается ли он матом

Российский боец Александр Шлеменко (61-15) признался, что очень редко может себе позволить матерные слова.

«Вот ты знакомишься с людьми уважаемыми, взрослыми, серьезными, начинаешь с ними общаться, а они, на удивление, не матерятся, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — А потом, когда ваше общение становится чуть ближе, вы уже начинаете друг другу доверять, ты начинаешь замечать, что этот человек начинает позволять в присутствии тебя какое-то бранное слово.

И к чему это приводит? Это приводит к тому, что ты какой-то барьер доверия перешел. Наверное, тебе стали больше доверять, потому что с тобой общаться стали. Вот, например, ты от меня ни одного матерного слова не слышишь.

Ругаюсь ли я матом? Стараюсь очень редко [ругаться]. Честно. У меня тоже, знаешь, бывают какие-то срывы. На публику, на улицу, почти не ругаюсь. Ну, вряд ли ты где-то это услышишь. Где-то могу ругаться чуть-чуть. За последнюю неделю, наверное, почти не матерился".