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Шлеменко: «Александр Емельяненко так и не понял, что должен благодарить Гаджиева за критику»

Шлеменко прокомментировал критику Емельяненко в адрес Гаджиева
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе, российский боец Александр Шлеменко прокомментировал критику Александра Емельяненко в адрес Камила Гаджиева.

«Зная Камила, могу сказать, что он спортом занимался и до сих пор им занимается, если Александр не в курсе. Сейчас он больше играет в хоккей и футбол, но не забывает и о единоборствах. Знаю, что он постоянно ездит в Таиланд и тренируется для себя. Он постоянно держит себя в форме. Александр за столько лет в индустрии так и не понял, что он должен благодарить Камила за такую критику. Давайте, мы все скажем, что Александр фаворит, и он всех убьет. Кому это будет тогда интересно. Это будет мисматч. А здесь, когда такой уважаемый и значимый эксперт и один из самых медийных людей в индустрии, говорит про твой бой и дает интригу, он пробуждает интерес у своей аудитории к этому противостоянию. Неужели за столько лет Александр не понял, как это работает? Ему можно только посочувствовать», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Ранее Александр Емельяненко обвинил Камила Гаджиева в том, что он развалил свой промоушен, воровал деньги спонсоров и проводил низкопробные турниры и что его мнение не имеет никакого веса. 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве Александр Емельяненко сразится с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым, которого Гаджиев назвал фаворитом этого противостояния.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-aleksandr-emelyanenko-tak-i-ne-ponyal-chto-dolzhen-blagodarit-gadzhieva-za-kritiku-248612/
Александр Емельяненко
Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
ММА
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